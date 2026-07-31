Yago Rodríguez urge a actuar "ya": "Ceuta es una bomba de relojería y hay que contribuir a enfriar esa bomba"

El analista Yago Rodríguez, director de The Political Room, analiza en Al Rojo Vivo la situación que vita la ciudad autónoma de Ceuta tras la llegada de 60.000 personas procedentes de Marruecos.

La ciudad autónoma de Ceuta vive un auténtico colapso desde que este jueves entraran miles y miles de personas procedentes de Marruecos, viviendo una de las mayores crisis migratorias desde 2021.

Como recuerda la presentadora de Al Rojo Vivo, la periodista Inés García, estamos hablando de más de 60.000 personas que pueden moverse hasta llegar a la frontera con España sin que sean detectadas. "¿Es eso posible?", le pregunta al analista Yago Rodríguez, director de The Political Room. "Evidentemente no", responde, argumentando que hay múltiples imágenes que así lo demuestran.

Sin embargo, Rodríguez quiere hacer hincapié en la situación de urgencia que vive la ciudad: "Ahora mismo estamos en una carrera contrarreloj. Ceuta es ahora una bomba de relojería y hay que contribuir a enfriar esa bomba".

Y es que "tenemos un montón de gente vagando en una ciudad que no tiene medios para asistir a todo", añade el experto. Por tanto, pide que lo que sea que se haga hay que hacerlo "ya": "La gente de Ceuta tiene miedo, lógicamente, y eso te hace comportarte de formas distintas. Los migrantes lo van a empezar a pasar mal, tienen hambre y están desesperados. Por tanto, hay que hacer algo ya, no basta solo con palabras y con hablar de las mafias que han provocado esto", concluye Rodríguez.

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