Yago Rodríguez señala cuánto tiempo puede aguantar Irán lanzando misiles: "Al ritmo actual, teóricamente al menos 100 días"

¿Cuánto tiempo puede estar Irán atacando y lanzando misiles? Es sin duda una de las preguntas claves para ver cuánto queda de guerra después de que Donald Trump la haya dado por ganada, aunque ha dicho también que queda "trabajo por hacer".

El presidente de EEUU no ha sido nada claro al referirse a los tiempos de su ofensiva contra Irán. Primero afirmó que los ataques durarían un máximo de cuatro o cinco semanas; este miércoles daba la guerra por "casi terminada" y en su última declaración ya da por ganado el conflicto.

"A Irán se le acabarán los misiles", asegura Antonio García Ferreras para dar paso al análisis de Yago Rodríguez, director de 'The Política Room': "Depende del ritmo y depende de qué tipo de misiles hablemos", responde.

Esto es, "si hablamos de misiles de largo alcance, no son infinitos, pero son bastantes", destaca en analista, señalando cuál es realmente el problema: "El problema lo tienen en el número de lanzadores y en el número de unidades de lanzadores, básicamente, para manejar todo ese material, que han sufrido ya bastante bajas".

Por tanto, según Rodríguez: "Dosificándolos, se supone que podrían estar aguantando al ritmo actual, teóricamente, porque no sabemos cuántos de su arsenal ha sido destruido, podemos pensar en al menos 100 días. Si lo dosifican, y lo acabarían dosificando y no les han destruido mucho dentro de las bases de los misiles, podríamos hablar teóricamente de hasta un año, incluso más".

