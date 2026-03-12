El aviso de Yago Rodríguez tras dar Trump por "ganada" la guerra contra Irán y y no decir cuándo acabará su ofensiva: "Todavía quedan semanas"

El director de 'The Political Room', Yago Rodríguez, reacciona a estas palabras de Donald Trump y explica por qué a la guerra aún le quedan semanas. En el vídeo, todos los detalles.

Donald Trump aseguró este miércoles, sin pruebas, que la guerra contra Irán "está ganada" pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar: "La mayoría me dice que ya está ganada", respondió Trump a la prensa en su regreso a Washington sobre el estado de la guerra contra Irán, después de participar en un mitin republicano en Kentucky y agregó que aunque esté ganada no significa que vayan a terminar de inmediato.

El director de 'The Political Room', Yago Rodríguez, asegura que a esta guerra "aún le faltan semanas y está por decidir": "La batalla de Ormuz ha comenzado con esta primera salva de ataques por parte de Irán y vamos a ver lo que sucede en las próximas semanas.

Lo normal, cree el analista, es que "se alcance, en realidad, un equilibrio": "Que ahora Estados Unidos emplee la aviación ya no contra los misiles de largo alcance, que también, pero sobre todo contra los misiles antibuque ysistemas de minado desde costa y, a partir de ahí, se establecerá un equilibrio", detalla y concluye Rodríguez.

