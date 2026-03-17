Yago Rodríguez: "Irán buscaría prolongar la guerra hasta octubre para influir en las midterms de EEUU"

En Al Rojo Vivo, Yago Rodríguez analiza el riesgo de un golpe de Estado en Irán y lo define como "un cisne negro": improbable pero posible. Advierte de que se está creando el caldo de cultivo para una revuelta que podría nacer en Teherán y extenderse al país.

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', traza un escenario incierto sobre la duración del conflicto en Irán y la resistencia del régimen, incluso con la caída de figuras clave como Ali Larijani —uno de los hombres fuertes del país— o Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia Basij, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

A su juicio, Teherán podría optar por alargar el conflicto con un objetivo estratégico claro: "El objetivo de Irán sería aguantar esta guerra hasta octubre para que tenga impacto en las midterm de Estados Unidos".

En cuanto a la posibilidad de un golpe de Estado impulsado desde el exterior —como ocurrió en 1953—, Rodríguez lo define como un escenario imprevisible: "Un golpe de Estado es un cisne negro, un evento de baja probabilidad pero de alto impacto. Puede pasar, y se está creando el caldo de cultivo para que sea más factible: un movimiento del ejército regular, una revuelta en Teherán que tome el poder y se extienda al resto del país. No puedo decir si es probable, pero se está intentando".

En este contexto, el analista subraya cuál es el factor determinante: "La variable que multiplica las probabilidades es el paso del tiempo y la eliminación de la cúpula del régimen".

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