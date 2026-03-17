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Yago Rodríguez: "Irán buscaría prolongar la guerra hasta octubre para influir en las midterms de EEUU"

En Al Rojo Vivo, Yago Rodríguez analiza el riesgo de un golpe de Estado en Irán y lo define como "un cisne negro": improbable pero posible. Advierte de que se está creando el caldo de cultivo para una revuelta que podría nacer en Teherán y extenderse al país.

Yago Rodríguez: "Irán buscaría prolongar la guerra hasta octubre para influir en las midterms de EEUU"

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', traza un escenario incierto sobre la duración del conflicto en Irán y la resistencia del régimen, incluso con la caída de figuras clave como Ali Larijani —uno de los hombres fuertes del país— o Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia Basij, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

A su juicio, Teherán podría optar por alargar el conflicto con un objetivo estratégico claro: "El objetivo de Irán sería aguantar esta guerra hasta octubre para que tenga impacto en las midterm de Estados Unidos".

En cuanto a la posibilidad de un golpe de Estado impulsado desde el exterior —como ocurrió en 1953—, Rodríguez lo define como un escenario imprevisible: "Un golpe de Estado es un cisne negro, un evento de baja probabilidad pero de alto impacto. Puede pasar, y se está creando el caldo de cultivo para que sea más factible: un movimiento del ejército regular, una revuelta en Teherán que tome el poder y se extienda al resto del país. No puedo decir si es probable, pero se está intentando".

En este contexto, el analista subraya cuál es el factor determinante: "La variable que multiplica las probabilidades es el paso del tiempo y la eliminación de la cúpula del régimen".

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