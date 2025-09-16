Yago Rodríguez explica la forma en que Israel ocupa Gaza: "Es una ciudad que sería una amenaza enorme para cualquier ejército normal"

En Al Rojo Vivo, el experto analiza la ofensiva israelí en Gaza, señalando que la aviación abre paso a blindados y batallones multidominio, mientras advierte que el uso de tanques reduce bajas en un escenario letal para cualquier ejército convencional.

En Al Rojo Vivo, el analista y director de 'The Political Room', Yago Rodríguez, ha comentado las primeras informaciones sobre la presencia de tropas israelíes en la ciudad de Gaza. "Lo que dicen los israelíes, que hay miembros de Hamás en Gaza, es cierto. Otra cosa es que la respuesta sea proporcional", ha señalado.

Rodríguez ha centrado su análisis en el plano militar y técnico de esta ofensiva: "Primero, con el uso de la aviación, se machaca el territorio para facilitar el avance de las fuerzas terrestres. A partir de ahí, idealmente, entran en juego los llamados batallones multidominio, que disponen de gran cantidad de sensores, radares y drones para vigilar los flancos y detectar guerrilleros que aparecen en segundos. En el centro de esa formación avanzan columnas de blindados".

El analista ha subrayado la importancia de los tanques en este tipo de ofensivas: "Incluso si reciben un impacto y el proyectil penetra el blindaje, es mucho menos probable que muera un soldado dentro que uno que va fuera de un carro de combate".

"Esa es la forma en que Israel entra en una ciudad que supondría una amenaza enorme para cualquier ejército convencional", ha concluido.