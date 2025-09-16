Ahora

Yago Rodríguez, sobre la ofensiva en Gaza: "La política de Netanyahu cada vez se percibe como una decisión para su propia supervivencia"

El director de 'The Political Room' analiza la meta de israel de"acabar con los 3.000 miembros de Hamás que aún permanecen allí": "Me cuesta creerlo, porque en las primeras ofensivas la brigada que defendía Gaza quedó muy debilitada".

Yago Rodríguez, analista y director de The Political Room, ha ofrecido su perspectiva sobre la situación en Gaza: "Cada vez se empieza a ver la política de Netanyahu como una mera decisión política para su propia supervivencia".

Los objetivos explícitos de la operación, según Rodríguez, son "aniquilar completamente a Hamás y rescatar a los rehenes". Sin embargo, existe un tercer objetivo no declarado oficialmente, pero comentado en la cúpula del Gobierno israelí y su entorno: "Se trataría de una ocupación de Gaza: es decir, que la Franja de Gaza quedaría sin Gaza City, ocupada militarmente por el ejército israelí, y podría convertirse en una zona de asentamientos para colonos".

En cuanto a la fase final de la operación, Rodríguez analiza la meta de "acabar con los 3.000 miembros de Hamás que aún permanecen allí": "Me cuesta creerlo, porque en las primeras ofensivas, la brigada que defendía Gaza quedó muy debilitada. Es cierto que Hamás está diseñada para mantener operaciones de combate de forma dispersa, con pequeños equipos, pero los batallones que componían Gaza están extremadamente tocados. Por tanto, esa cifra parece improbable de alcanzar".

Las 6 de laSexta

