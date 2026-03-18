Yago Rodríguez: "EEUU ha perdido el control de la escalada, creían que podían regular el termostato de la guerra en Irán"

Yago Rodríguez analiza la situación de EEUU tras conocer que Israel ha atacado parte del inmenso complejo de procesamiento de gas natural iraní de Asaluyeh. En el vídeo, todos los detalles.

Israel ha atacado parte del inmenso complejo de procesamiento de gas natural iraní de Asaluyeh, que trabaja con el producto extraído del yacimiento de South Pars, el mayor del mundo.

Tras conocer esta información, Antonio García Ferreras valora que realmente esto no parecía estar contemplado. Es decir, "da la sensación de que, dentro de esos códigos de guerra, todo vale menos atacar, por ejemplo, los pozos petrolíferos iraníes o los saudíes, esto es, que no se estaban atacando ni desaladoras ni infraestructura petrolífera importante". Y estees, sin duda, confirma también Yago Rodríguez, director de 'The Política Room', uno de los primeros yacimientos atacados de gas natural.

"Lo que se ha atacado hasta ahora, sobre todo, son centros de transformación petroquímica, básicamente (...) Pero sí, es la primera vez que se lanza un ataque de este tipo sobre Irán",

Entonces, pregunta Ferreras, si Irán dice: 'Pues si tú me atacas mis yacimientos, yo ataco los yacimientos del Golfo': ¿Puede ser? Según Rodríguez, "EEUU ha perdido el control de la escalada. Ellos que creían que podían regular el termostato de la guerra ,como hicieron en la guerra anterior, pero como lo han perdido, están intentando ganarlo. ¿Cómo? Isla Kharg. Esto es, me descargo todo lo que hay en la isla, salvo la propia infraestructura. El mensaje es cuando quiera te lo destruyo".

Ahora bien, "¿cuál es el precio de que no te lo destruya? Que me vas a dejar que la navegación internacional fluya por el estrecho de Ormuz", responde Rodríguez. Por ende, este es un mensaje de "que si Irán no permite esa navegación, EEUU va a atacar sus fuentes de ingresos y el Estado iraní, a la larga, depende de esos ingresos", concluye el experto.

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