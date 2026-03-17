Yago Rodríguez analiza los últimos ataques de Israel sobre la Guardia Revolucionaria de Irán: "Degrada el aparato de seguridad del país"

El abatimiento de Ali Larijani y Gholamreza Soleimani refleja, según Yago Rodríguez, la pérdida de la generación que "vivió la guerra" y se forjó en combate, clave en el poder del régimen iraní.

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', ha reaccionado a la noticia de que el Ejército israelí afirma haber abatido en un ataque aéreo en Irán a dos figuras clave del régimen: Ali Larijani, considerado uno de los hombres fuertes del país, y Gholamreza Soleimani, comandante de la unidad Basij, la milicia paramilitar de la Guardia Revolucionaria.

"Esta es toda la primera generación de la revolución. Es toda la juventud que se forjó en los campos de batalla de Kerbala, en los campos de batalla de Juyengá. Es la gente que realmente vivió la guerra. Una vez esta generación resulta eliminada por estos ataques, resulta una siguiente generación que ya no conoció la guerra Irán-Irak en la misma medida", ha explicado Rodríguez en Al Rojo Vivo.

Para el analista, el impacto va más allá de lo militar: "Todo esto lo que hace es degradar la posible voluntad de lucha de la cúpula de Irán y degradar el aparato de seguridad del interior del país".

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