Yago Rodríguez analiza el ataque al estrecho de Ormuz: "La única duda es si EEUU podrá quitarle de las manos esa herramienta a Irán"

En Al Rojo Vivo, el analista advierte sobre la posible estrategia de Irán en el estrecho de Ormuz: "Podemos esperar el sembrado de minados ofensivos… Son aguas muy someras, lo que facilita colocar distintos tipos de minas navales".

El director de 'The Political Room' Yago Rodríguez ha analizado la posible nueva estrategia de Irán en el estrecho de Ormuz: combinar ataques con misiles con el sembrado de minas navales para dificultar aún más el tránsito de petroleros y buques mercantes.

"Podemos esperar el sembrado de minados ofensivos en el propio estrecho de Ormuz, sobre todo en la margen árabe. Todavía no se han empezado a emplear misiles antibuque", ha señalado.

Durante el análisis, el periodista Antonio García Ferreras ha recordado algunas de las características geográficas de este paso estratégico. El estrecho tiene entre 35 y 40 kilómetros de ancho, pero las rutas de navegación comercial se concentran en corredores mucho más estrechos: unos tres kilómetros en la franja más cercana a Irán y otros tres kilómetros en la zona próxima a los países del Golfo. "Eso significa que no es necesario minar todo el canal", ha explicado.

Rodríguez ha añadido que la propia geografía facilita este tipo de operaciones. "Son aguas además muy someras en muchos puntos, lo que hace relativamente sencillo colocar distintos tipos de minas navales", ha señalado.

A su juicio, detrás de estos movimientos existe una estrategia clara por parte de Teherán. "Hay una voluntad firme de imponer un bloqueo parcial que podría prolongarse durante semanas o meses", ha advertido. La gran incógnita, concluye, será la respuesta de Estados Unidos: "La duda real es si Estados Unidos podrá quitarle esa herramienta a Irán de las manos. Esa es la batalla que se va a librar".

