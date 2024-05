Dos días después del 69 cumpleaños de El Gran Wyoming, se presenta el libro 'Mil palos y ninguno al agua', una novela gráfica escrita por Kike Babas y Kike Turrón y que repasa la vida de José Miguel Monzón, más conocido como El Gran Wyoming o simplemente Wyoming. "Es un libro en el que yo solo soy el testigo", asegura el presentador de El Intermedio en directo para Al Rojo Vivo.

"Yo encantado, esto es como un homenaje a toda una vida", confiesa. ¿Y por qué mil palos y ninguna al agua? "Porque he tenido esa posibilidad. He estado metido en una especie de pseudo-mundo laboral que no es real, en el que se está mejor dentro que fuera, a diferencia del resto de los mortales que está esperando a que suene la sirena para salir. He trabajado donde la gente se divierte y eso es muy importante", contesta Wyoming.

En el vídeo también podemos conocer la opinión de Wyoming sobre los resultados de las elecciones en Cataluña o el caso de las monjas de las Clarisas.