La leucemia es el cáncer infantil más común y aunque tiene una tasa de supervivencia del 85%, no todos los niños se curan. Daniel y Silvia son padres de un niño que murió por culpa de esta enfermedad con solo 14 años el año pasado y alzan la voz, a los micrófonos de laSexta, para que no pasen más casos como el de su hijo.

Y es que en la actualidad, hay una esperanza mayor: el protocolo ALL Together, un proyecto europeo que permite que pequeños diagnosticados con Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) tengan acceso a tratamientos más especializados. España aún no forma parte de este proyecto y de estarlo, aumentaría mucho las probabilidades de supervivencia de nuestros niños y niñas.

"Nosotros, en España, tenemos un protocolo de 2013 y no pertenecemos aún a este protocolo europeo. Con él, nuestro hijo Daniel hubiera tenido netamente más opciones, ya que el protocolo ALL Together tiene un índice de supervivencia mayor que el nuestro y está orientado además a reducir el índice de recaídas, que fue uno de los grandes problemas de Daniel", afirman Daniel y Silvia, animando a toda la sociedad española a firmar en la campaña 'Leucemia, vete ya'.

Una campaña que exige a las Administraciones que respalde este protocolo europeo que garantiza una mayor supervivencia. Según los datos, España ocupa la 13ª posición en índice de supervivencia de leucemia en Europa, con un 84,7%, mientras que otros países, superan el 90%. Algunos de ellos, Alemania o Reino Unido.

Desde el 2013, explica por su parte, Luis Malero, Jefe oncología del Hospital Universitario Niño de Jesús (Madrid), ha habido muchos avances científicos y uno de los grandes claves de este protocolo es sobre todo, que "encuadra a los pacientes según su riesgo, fundamentalmente, su riesgo genómico y molecular, que es lo que lleva a precisar el tratamiento que tiene que tener el paciente".

"Queremos que este protocolo llegue a todos los niños de España y que nuestro país no esté en este sentido, en la cola de Europa. Solo con llegar a las cifras de Finlandia (que sí pertenece a este protocolo) estaríamos un 10% mas arriba", sostiene por su parte Luis Tosar, protagonista del spot de 'Leucemia, vete ya'. En el vídeo podemos ver al completo todos estos testimonios que empujan para que España sea incluida en este nuevo protocolo.