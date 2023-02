La vida de Carlos Saura, Eulalia Ramona, ha respondido tajante a Isabel Díaz Ayuso y a la Comunidad de Madrid tras el polémico tuit del Gobierno regional, en el que respondía al agradecimiento de la familia a la sanidad pública por el cuidado del cineasta fallecido recordando que estuvo ingresado en "un hospital de gestión público-privada". Así se ha expresado en una entrevista concedida a la Cadena SER.

"Me importa un pepino, no tenía ni idea de que ese hospital fuese de gestión privada. A mí qué me importa, yo sigo en la Seguridad Social. Pero ahora entiendo lo de la gestión privada del hospital. Debe ser la mierda de comida que le dan a los enfermos. También creo que deben ser el que desprovean a las pobres trabajadoras de mantas para los enfermos y acompañantes, que las tienen contadas", ha expresado Ramona.