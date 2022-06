"Me cuesta esta decisión, sobre todo, porque ganan los malos". Así anunciaba el pasado martes su dimisión la ahora exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. Tras asegurar que se trataba de "una de las mayores infamias" ocurridas en este país, dejaba su cargo cinco días después de ser imputada y apuntando a la presión ejercida por el PSOE valenciano y los medios de comunicación.

En cambio, la misma Oltra, que ha tardado días en dimitir tras conocer su imputación, mantuvo siempre una férrea postura sobre las dimisiones de políticos imputados. "Ella decía lo que decía, aunque a algunos les duela recordarlo", afirma Antonio García Ferreras, tras repasar en Al Rojo Vivo algunos momentos en los que ejerció un duro discurso contra el PP de Barberá.

"El día que me vea como usted, imputada, vilipendiada, pillada en todas las mentiras posible, siendo el hazmerreír de toda España y apareciendo más en las viñetas de los humoristas que en las noticias... ese día me iría a mi casa", aseveraba Oltra en 2009 sobre la popular.

Asimismo, aquejaba que el PP no apartara a dos alcaldes de capitales de provincia imputados. "No está habilitado para gobernar este país un partido que está imputado. Ya no es el PP es el Partido Imputado, el PI", insistía también en 2016.

"Lo decía, lo decía. Y el gesto de inteligencia hubiera sido dimitir antes de llegar a estos niveles de tensión dentro del Pacto de Gobierno del Botánico", ha zanjado el presentador de Al Rojo Vivo tras revisar la hemeroteca.