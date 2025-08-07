Eduardo Saldaña, sobre un posible encuentro Trump–Putin: "Es un 'check' diplomático que Trump persigue desde que llegó a la Casa Blanca"

El analista reflexiona sobre la relación política entre Rusia y Estados Unidos y se pregunta si el posible encuentro con Putin marcará un verdadero avance diplomático… o si será, una vez más, una maniobra de distracción del líder ruso para calmar a Trump.

Tras la "muy productiva" reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, el siguiente movimiento ya está sobre la mesa: un encuentro entre Putin y Donald Trump. Según el Kremlin, ambos líderes han acordado verse en los próximos días.

En Al Rojo Vivo, el analista Eduardo Saldaña ha analizado los movimientos geopolíticos y asegura que Moscú conoce muy bien al presidente: "Los rusos le tienen bastante bien tomada la medida a Trump", asegura. Sin embargo, advierte que en las últimas semanas el presidente republicano se ha desmarcado con decisiones inesperadas.

Uno de los momentos más significativos, señala, ha sido su enfrentamiento con Medvédev: "Uno de los roces más gordos lo ha tenido con Medvédev, no con Putin. Trump tiene un respeto considerable por la figura de Putin, porque ambos entienden el mundo exactamente igual".

En ese sentido, Saldaña considera que una reunión con el presidente ruso es, paradójicamente, lo que más puede calmar a Trump: "Para él es un logro, un ‘check’ diplomático. Es algo que lleva aspirando desde que llegó a la Casa Blanca".

También destaca la estrategia de Ucrania, que considera "inteligente" por su enfoque proactivo: "Desde el principio han apostado por una actitud completamente activa, porque saben que es la única forma de que Trump los lleve de la mano a esa mesa de negociación. En el fondo, Trump percibe que la negociación debe ser entre EEUU y Rusia".

Y, en este tablero global, la gran pregunta sigue en el aire: "¿Este posible encuentro con Putin servirá para llegar a buen puerto… o será otra patada hacia adelante por parte de Putin para calmar a Trump?".