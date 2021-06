Aglutinados a las puertas del Centro Penitenciario de Lledoners, en Barcelona, los presos del procés esperan para salir en libertad. Alguno de ellos, como Jordi Cuixart, expresa su euforia: "Venga, que esto no es un funeral, es una victoria", lanza.

Unos comentarios que el líder de ERC, Oriol Junqueras, rápidamente sale a rebajar: "No, no, no. Funeral, funeral. Que si no parece que si no parece que nos alegremos de que haya muchos represaliados. Compungidos", lanza el dirigente.

En las imágenes también se escuchan llamamientos a "no correr", mientras a la salida ya resuenan algunos aplausos. Una salida que se produjo pasadas las 12:00 horas del mediodía de este miércoles, donde Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez vivían sus primeros momentos en libertad como indultados (Dolors Bassa y Carme Forcadell habían salido unos minutos antes).

En los tres recintos se habían arremolinado durante las horas previas personas afines al independentismo, medios de comunicación e incluso líderes políticos de diferentes formaciones para recibir a los hasta ayer presos. Ahora, todos ellos están supeditados a no repetir el delito, ya que los indultos prevén su reingreso en prisión si se produce algún tipo de reincidencia en los próximos seis años.