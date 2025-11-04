Victoria Sánchez, familiar de una víctima de la DANA, sobre la dimisión de Mazón: "Fue patético. Se fue matando, mintiendo, echándole la culpa a los demás"

La viuda de una de las víctimas de la DANA ha reaccionado en Al Rojo Vivo a la dimisión de Carlos Mazón. Asegura que, tanto en su último discurso como durante todo el año, "cada vez que abre la boca es para insultarnos" y desea "no tener que verle la cara en su vida".

Victoria Sánchez, familiar de una víctima de la DANA, ha reaccionado en Al Rojo Vivo a la dimisión de Carlos Mazón. Una renuncia que, asegura, no alivia el dolor de las familias. "Se fue matando, como es su línea; no esperábamos más de él. Mintiendo, como siempre ha hecho, echándole la culpa a los demás. Es un incoherente. En fin, fue patético", ha expresado.

En su discurso de despedida, Mazón también se refirió a las víctimas, pero no para pedir perdón, sino para atacarlas de nuevo. El expresidente afirmó que "el Gobierno de España ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente, ha querido usar a las víctimas".

Victoria ha respondido con ironía y rabia: "Totalmente. No tenemos conocimiento ni opinión propia, estamos como los títeres. O sea, parece ser que nuestros familiares tampoco han fallecido, y que esos fallecidos no tenían familia".

"Es un insulto constante lo de este tipejo", continuó. "Estamos deseando de verdad no tener que verle la cara en su vida. Que se vaya a Alicante o a Siberia, que desaparezca, porque cada vez que abre la boca es para insultarnos. Hasta el último momento lo ha hecho, a nosotros y a nuestros familiares asesinados, porque él no estaba donde tenía que estar. Y los que estaban allí parecían el camarote de los hermanos Marx: nadie tomaba una decisión, pese a que cobran un dineral y había un protocolo de emergencias que no aplicaron".

Y cerró con una frase de impotencia: "Poco le pasó en el funeral, porque si hubiera sido por mí nos habríamos echado todos encima de él".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.