Lucía Méndez, sobre la salida de Vox de Ortega Smith: "Abascal siempre ha dicho que él es el líder y a quien le cuestiona, se lo carga"

La periodista Lucía Mendez analiza el último movimiento de Vox: aprtan a Ortega Smith de portavocía adjunta del Congreso y nombra en su lugar a Carlos Hernández Quero. En el vídeo, los detalles.

Vox ha apartado a Ortega Smith de la portavocía adjunta en el Congreso y nombra a Carlos Hernández Quero. Smith se ha posicionado como una de las figuras más críticas con su propio partido y en 2024 especuló con que quería disputar el liderazgo de Vox a Santiago Abascal.

A la periodista Lucía Méndez, de 'El Mundo', no le sorprende que Vox le haya apartado del partido: "Desde que Vox resucitó en las elecciones andaluzas, Abascal siempre ha dicho que él es el líder y al que le cuestiona, se lo carga. Y, por ello, paga cero precio".

Es decir, "ningún votante de Vox va a dejar de votar a Vox porque Abascal prescinda de Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio...", subraya Méndez, destacando que "nunca ha engañado a nadie, Abascal no presume de ser un partido democrático ni de que haya libertad de expresión en él, es un partido vertical en el que manda él".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.