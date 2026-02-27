Vico, sobre la ruptura de Vox en Murcia: "Una buena purga elimina la competencia interna"

Según el filósofo, "una buena purga elimina a quienes te pueden hacer sombra por tener muchos votantes y demasiado poder; a esos los quitas. Además, reduce el pluralismo ideológico".

El filósofo David Pastor Vico ha analizado en Al Rojo Vivo lo que está sucediendo en Vox, tomando la ruptura en Murcia como ejemplo, y ha recurrido a la historia para explicar el concepto de "purga" en la política. Pone como referencia lo ocurrido en 1932 en el Partido Socialista Alemán, cuando Alemina, Grego y Otto fueron apartados: "Una buena purga elimina la competencia interna", explica, y subraya que las razones van más allá de la simple expulsión de miembros problemáticos.

Según Vico, "una buena purga elimina a quienes te pueden hacer sombra por tener muchos votantes y demasiado poder; a esos los quitas. Además, reduce el pluralismo ideológico: un partido de fundamentación radical no quiere diversidad, quiere una sola dirección, porque eso convierte al liderazgo en incuestionable".

Añade que, en ese contexto, "merece la pena sacrificar un poco de coherencia doctrinal por mantener el control; la purga no es solo disciplinaria, se hace para controlar el partido hasta su última instancia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.