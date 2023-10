El partido local Vamos Palencia que consiguió 3 concejales en las pasadas elecciones autonómicas del 28M, y que dio su apoyo al PSOE para gobernar en el Ayuntamiento de la ciudad, advierte al PSOE: Si se aprueba la ley de amnistía, podrían retirarles su apoyo del ayuntamiento.

El PSOE fue el partido más votado con 10 concejales, seguido del PP con 8 y como tercera fuerza, Vox y Vamos Palencia con 3. Por último, Podemos con 1. Así, la actual alcaldesa de la ciudad es la socialista Miriam Andrés, que consiguió los apoyos suficientes para serlo, con el apoyo de

Así lo cuenta a laSexta Domi Curiel, portavoz de Vamos Palencia: "Si se plasma esa ley de amnistía sería, posiblemente un antes-después en el equipo de gobierno de Palencia. Por ello, pedimos al actual gobierno que se pronuncie y diga si la apoya o no esa ley, y conforma a esta decisión, a esa postura, tendremos que tomar una postura muy concreta".

"Si se aprueba la amnistía sería un punto de inflexión y tendríamos que preguntar a nuestros votantes porque Vamos Palencia es un partido muy plural, de todas las ideologías", apunta el experto, añadiendo que "Palencia podría salir muy perjudicada por esa ley de amnistía".

La alcaldesa Miriam Andrés (PSOE) responde a Vamos Palencia

Por otro lado, Miriam Andrés, alcaldesa Palencia también ha hablado con laSexta asegurando que "no sabe si va a haber o no ansmitnia y no nos vamos a pronunciar antes de que haya un texto. "En este momento no tenemos ninguna decisión definida". Añade además que "en ningún caso" el gobierno de Palencia pueda estar en peligro por una posible ley de amnistía.