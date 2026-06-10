Vallín respalda la frase de Rufián sobre el caso Leire: "Al final estamos ante la cloaca cutre del PSOE y la profesionalidad de las cloacas del PP"

El periodista Pedro Vallín respalda lo dicho por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y analiza el desarrollo que está teniendo la supuesta trama de Leire Díez. En el vídeo, los detalles de su análisis.

A la puerta del Congreso de los Diputados, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha parado con los periodistas y ha respondido a varias preguntas sobre el caso Leire y finalmente ha sentenciado: "Al final estamos frente a la cutrez de las cloacas del PSOE y la profesionalidad de las cloacas del PP. El bipartidismo es así". Una frase que apoya y que le parece "muy atinada" al periodista Pedro Vallín y así lo asegura en Al Rojo Vivo.

Por su parte, el periodista analiza que "una cosa que debería tener en cuenta el PSOE es que no existe un 'tirar de la manta' porque vivimos en el mundo de la transparencia. Encima están las conversaciones grabadas y hemos oído a lo largo de este último año todas las conversaciones de Leire Díez con casi todo el mundo".

Por su lado, sobre el cuadro general, señala que "el ministro Marlaska debería dar explicaciones y explicaciones profundas, que esas cloacas y esas anti cloacas y esas operaciones de unos contra otros existen y en buena medida (y sé que esto no es muy compartido) el PP y el PSOE son pasajeros en esta guerra en el ministerio de Interior, en la Fiscalía Anticorrupción, en la UCO, entre los mandos y las operaciones de la UDEF, las actuaciones que vivimos contra Podemos, etc.".

De este modo, insiste el periodista que esta es "una historia que empieza hace mucho, creo que con el sumario 18 98, que se procesó contra 200 y pico personas del supuesto entorno de ETA, y donde en Interior no termina de estar claro las cosas que pasan". En el vídeo podemos ver al detalle y al completo su intervención.

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