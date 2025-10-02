Valdivia, sobre el supuesto "síndrome postaborto": "La llamada ciudad de la libertad se ha convertido en el laboratorio del retroceso"

"Estamos viendo hasta qué punto pueden llegar PP y Vox cuando gobiernan, que es ir contra los derechos de las mujeres y contra la ciencia porque estamos hablando de que no hay ningún tipo de base científica", asegura el periodista y corresponsal.

En Al Rojo Vivo han analizado este jueves la última polémica antiabortista, en la que también se ha visto inmerso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El ‘popular’ ha reconocido que el supuesto síndrome postaborto "no es una categoría científica reconocida".

Por su parte, Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre asegura ante este tema que "la supuesta ciudad de la libertad es el laboratorio del retroceso".

"Estamos viendo hasta qué punto pueden llegar PP y Vox cuando gobiernan, que es ir contra los derechos de las mujeres y contra la ciencia porque estamos hablando de que no hay ningún tipo de base científica".

Asimismo, sostiene que le parece "escalofriante que un alcalde decida hacer un tipo de acción sin base científica y en contra de los derechos de las mujeres": "Esto nos dice que en pleno siglo XXI están en vilo esos derechos."

"Si al alcalde le preocupa tanto el derecho a la vida, debería condenar el genocidio en Gaza y apoyar a la Flotilla por esos 66.000 muertos" en Gaza, sentencia el periodista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.