Valdivia señala que el PP "debería pedir perdón" por el caso Kitchen: "Es una de las operaciones más graves contra la democracia"

El periodista de 'infoLibre' advierte que, a medida que avanza el juicio del caso Kitchen y se acumulan testimonios, la responsabilidad apunta cada vez más a la sede del PP en Génova y cuestiona que María Dolores de Cospedal no esté investigada.

Antonio Ruiz Valdivia, periodista de 'Infolibre', analiza en Al Rojo Vivo el desarrollo del juicio del caso Kitchen, que este martes continúa centrado en los testimonios de agentes de la Policía tras las declaraciones de Luis Bárcenas y su esposa.

Según explicó, "a medida que avanza el juicio y se suceden los testimonios, la responsabilidad parece acercarse cada vez más a la sede del PP en Génova". En esa línea, señala que "resulta difícil de comprender que María Dolores de Cospedal no esté investigada en esta causa".

Para Ruiz Valdivia, "estamos ante una de las operaciones más graves contra la propia democracia". Y por eso, exige que el Partido Popular "debería pedir perdón no solo por la operación en sí, sino también por el uso de la Policía Nacional —financiada por todos los ciudadanos y cuya función es protegernos— que, presuntamente, fue utilizada para obstaculizar la colaboración con la justicia".

"Es de una gravedad absoluta, tanto desde el punto de vista democrático como por lo que supone la utilización de las fuerzas de seguridad del Estado", concluye.

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