Valdivia, sobre la resistencia de Sánchez en la legislatura: "Lo que más preocupa en el Gobierno no es Junts, sino las palabras del PNV, su socio más estratégico"

El periodista ha señalado que no le sorprende la tensión que está generando Junts "porque siempre tiene ese momento de amagar y tensar la cuerda", y ha subrayado que desde el Gobierno hay optimismo y confían en que pueden llegar perfectamente hasta 2027.

El periodista de 'Infolibre' Antonio Ruiz Valdivia ha valorado en Al Rojo Vivo las posibilidades de que Pedro Sánchez logre agotar la legislatura sin adelantar las elecciones. "Su intención es resistir hasta 2027; en el entorno del presidente aseguran que está fuerte", ha señalado.

Ha destacado además que "nadie daba por hecho que pudiera llegar a cumplir dos años de legislatura, y lo ha conseguido", subrayando que el "manual de resistencia" del presidente "sigue siempre encima de la mesa".

Respecto a la presión que Junts ejerce sobre el Gobierno, Valdivia ha reconocido que "no sorprende, porque siempre tiene ese momento de amagar, de tensar la cuerda". Sin embargo, ha matizado que la verdadera preocupación en Moncloa no pasa por Junts, sino por "las palabras del PNV, el socio más estratégico". "El día que el PNV retire su apoyo, ha advertido, será el fin de la legislatura".

Aun así, ha concluido que desde el Gobierno "tiran de optimismo y creen que pueden llegar perfectamente hasta 2027".

