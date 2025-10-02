Valdivia, sobre las embarcaciones que viajan a Gaza con ayuda: "Lo que está haciendo la flotilla deberían hacerlo los gobiernos"

El periodista señala en Al Rojo Vivo que "debería haber un corredor humanitario y debería estar llegando ayuda y alimentación a un pueblo en el que medio millón de personas sufren hambruna".

Las últimas horas de la conocida como 'Flotilla de la Libertad' han dado la vuelta al mundo. Cuando estaban a punto de llegar a aguas gazatíes para descargar ayuda humanitaria, más de una veintena de embarcaciones israelíes han rodeado los barcos y han arrestado a algunos de sus integrantes.

Por su parte, el periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de 'InfoLibre', ha asegurado en Al Rojo Vivo que "lo que está haciendo la flotilla lo deberían estar haciendo los gobiernos ahora mismo".

"Debería haber un corredor humanitario y debería estar llegando ayuda y alimentación a un pueblo en el que medio millón de personas sufren hambruna", añade.

Asimismo, insiste en las palabras de la ONU sobre que esta situación "es un crimen de guerra" y "un fracaso de la humanidad": "Recordemos que es Israel quien está violando el derecho internacional y el que no permite que entre la ayuda".

"No me parece nada más inhumano en 2025 que se deje morir a la gente por hambre", ha sentenciado Valdivia.