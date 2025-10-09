Valdivia, sobre las palabras de Ayuso sobre el aborto: "Me parece terrorífico que en la España de octubre de 2025 escuchemos declaraciones como las suyas"

El periodista ha recordado en Al Rojo Vivo que "el cuerpo de la mujer no pertenece ni al señor Almeida ni a la señora Ayuso; pertenece a cada mujer, y eso debería estar muy claro en 2025".

El periodista Antonio Ruiz Valdivia se pronunció en Al Rojo Vivo sobre la postura de Isabel Díaz Ayuso respecto al aborto: "Estoy pensando en todo lo que han luchado nuestras madres y abuelas para que en España existiera un derecho al aborto, y me parece terrorífico que en la España de octubre de 2025 escuchemos palabras como las de Ayuso".

Valdivia ha subrayado que el aborto es un derecho protegido por la ley y que los poderes públicos, como Ayuso, deben respetarlo.

El periodista también ha recordado que: "En Madrid y Andalucía son las comunidades donde más abortos se realizan en el país, pero menos del 0,1% se producen en centros públicos. Podemos compararlo con comunidades del PP como Cantabria, donde más del 80% de las interrupciones de embarazo se realizan en centros públicos".

Sobre la autonomía de las mujeres, ha hecho hincapie: "El cuerpo de la mujer no pertenece ni al señor Almeida ni a la señora Ayuso; pertenece a cada mujer, y eso debería estar muy claro en 2025".

Finalmente, Valdivia se ha referido a la sexualidad y a la transexualidad, criticando la gestión de Ayuso:"Ha sido la primera dirigente en la historia de la democracia de este país que ha recortado derechos por ley a las personas LGTBI y trans".

