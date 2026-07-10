Valdivia, sobre el incendio de Almería: "Mucha gente está viendo cómo el fuego arrasa los corrales donde tiene toda su vida"

El periodista advierte de que las horas más difíciles del incendio de Almería continúan por el viento y pone el foco en otra tragedia: la de los vecinos que están viendo cómo las llamas arrasan sus corrales, su ganado y su forma de vida.

Durante el debate en Al Rojo Vivo, el periodista Antonio Ruiz Valdivia ha asegurado que la situación sobre el terreno continúa siendo "de máxima preocupación" para el amplio dispositivo desplegado en el incendio de Los Gallardos (Almería), ya que las condiciones meteorológicas siguen favoreciendo el avance de las llamas.

"La preocupación sigue siendo máxima por parte del operativo. Sopla un viento muy caliente, muy intenso, que además ha girado hacia el sur-suroeste, lo que está complicando todavía más las labores de extinción. Hay también una enorme impotencia al comprobar que, por el momento, no se consigue frenar el avance del fuego. Estamos viviendo las horas más complicadas", ha explicado.

Valdivia también ha querido poner el foco en otra de las consecuencias menos visibles de la tragedia: el impacto sobre los animales y el medio rural.

"Me están llegando muchas historias en estos momentos y hay un drama del que todavía no habíamos hablado: el drama animal", ha señalado.

El periodista ha relatado que numerosos vecinos de la zona, donde abundan los cortijos, explotaciones ganaderas y pequeñas fincas rurales, están viendo cómo las llamas arrasan todo aquello de lo que viven.

"Hay personas que están contemplando cómo el fuego se lleva por delante sus corrales. Me contaban el caso de un vecino que está llorando mientras ve cómo las llamas destruyen todo lo que tenía", ha explicado.

"Lo están perdiendo todo: sus cabras, sus corrales, sus animales. Es un auténtico drama el que están viviendo", ha concluido.

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