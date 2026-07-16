Valdivia, tras la decisión de la Audiencia de Madrid sobre Begoña Gómez: "Evidencia que la instrucción de Peinado estaba orientada políticamente"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia reacciona en directo a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la causa de la esposa del presidente del Gobierno. En el vídeo, todos los detalles.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que habrá juicio con jurado popular para Begoña Gómez por un presunto delito de malversación de caudales públicos, sólo en relación con el supuesto desvío del sofware, sobreseyéndose parcial y provisionalmente para ella respecto del delito de tráfico de influencias y, además, ha levantado las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado.

"Lo que hace la Audiencia es evidenciar que la instrucción y las decisiones que había tomado Peinado estaban totalmente orientadas de manera política a fastidiar a Begoña Gómez y al presidente del Gobierno", afirma el periodista Antonio Ruiz Valdivia.

Además, "le quita delitos y, por tanto, el núcleo gordiano sobre el que se ha basado una instrucción que, creo que a la vista de todo el mundo podemos decir que es absolutamente desproporcionada y que tenía fines políticos, lo desmonta", añade el periodista, aunque "es verdad que se deja el jurado popular".

Habrá que ver ahora, añade Valdivia, qué dice el Gobierno al respecto de esta decisión, pero hasta ese momento, lo que decían es que "es totalmente injusto lo que está pasando con Begoña Gómez". No obstante, también lo que trasladan desde el Gobierno y desde el PSOE es que la causa de Begoña Gómez, que se ha utilizado para intentar hacer caer al Gobierno, no ha producido el efecto contrario: "Los ciudadanos, lo hemos visto en encuestas que están sacando medios de comunicación, perciben, en su mayoría, que se trata de una causa política".

Y hemos de decir que "muchas de las decisiones que ha tomado el juez Peinado estaban orientadas hacia la opinión pública y hacia crear un clima contra el gobierno, y la propia Audiencia está dando la razón a los que han dicho que ha sido una instrucción absolutamente orientada para cercenar el prestigio de la mujer del presidente del Gobierno y, por ende, del presidente", añade y concluye Valdivia.

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