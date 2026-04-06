Valdivia critica la “vida padre” de Ábalos: “Es repugnante enriquecerse ilegalmente mientras morían decenas de compatriotas”

El periodista también ha hablado sobre el caso Kitchen, destacando que "se utilizó a la Policía de nuestro país para destruir pruebas". "Mucha bandera de España, pero luego se hace esto. Me parece lo más antipatriota", ha criticado.

Antonio Ruiz Valdivia, periodista de 'Infolibre', ha criticado en Al Rojo Vivo la "vida padre" que llevaba José Luis Ábalos y ha expresado que le parece "repugnante que alguien se pudiera enriquecer de manera ilegal durante la pandemia, mientras morían decenas de compatriotas todos los días".

Así, el periodista ha defendido que "ahora toda la responsabilidad judicial se debe discernir", al tiempo que ha afirmado que "los funcionarios españoles, en su inmensa mayoría, son respetuosos al máximo con la legalidad y en el funcionamiento de la Administración". "Esto suele darse precisamente en los partidos políticos", ha aseverado.

Además, Valdivia ha comparado la respuesta que dio el PSOE con los casos de Ábalos y Koldo y la que dio el PP con la Kitchen. "En el caso de Ábalos y de Santos Cerdán, que es dolorosísimo para el Partido Socialista, es verdad que hemos visto una respuesta dentro de esos límites de tiempo bastante más temprana que, por ejemplo, con Kitchen. A día de hoy, el Partido Popular no ha pedido perdón por Kitchen", ha destacado.

En este punto, el periodista ha reflexionado sobre la el caso Kitchen y sobre "cómo se utilizó a la Policía de nuestro país, que es precisamente la institución mejor valorada por los ciudadanos". "Se utilizó a la Policía de nuestro país, que debe cuidar de todos los españoles, para destruir pruebas. Me parece lo más antipatriota. Mucha bandera de España y luego utilizas a la Policía de tu país para obstruir a la justicia", ha concluido.

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