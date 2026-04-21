Valdivia carga contra el pacto de PP y Vox en Extremadura: "Es absolutamente racista y es el PP el que ha comprado ese marco"

El periodista de 'infoLibre' estalla en Al Rojo Vivo contra el pacto entre PP y Vox en Extremadura y recuerda a María Guardiola, que prometió no pactar "con xenófobos ni homófobos": "Hoy arranca una investidura pactando con xenófobos", denuncia.

Antonio Ruiz Valdivia, periodista de infoLibre, ha criticado con dureza en Al Rojo Vivo el polémico acuerdo entre Partido Popular y Vox en Extremadura: "Es un gobierno que nace ya con discrepancias absolutas y engañando a los ciudadanos, porque no sabemos qué se ha firmado".

Ruiz Valdivia recuerda además las palabras de María Guardiola, cuando aseguró que nunca pactaría "con xenófobos ni con homófobos": "Hoy va a arrancar una investidura pactando con xenófobos".

El periodista también carga contra el contenido del pacto: "Estamos viendo un acuerdo absolutamente racista. Me gustaría que los señores de Vox pasaran un día con las personas de Cáritas para conocer la labor que realizan".

Asimismo, subraya la contradicción que, a su juicio, supone ese discurso en territorios como Extremadura o Andalucía, históricamente marcados por la emigración: "De estas tierras salieron miles de personas en los años 50, 60 y 70 hacia Europa para trabajar y ganarse el pan dignamente. Eso mismo hacen hoy muchos migrantes, que además aportan más a la Seguridad Social de lo que reciben en numerosos casos, porque son personas jóvenes".

Para concluir, responsabiliza directamente al Partido Popular de asumir ese marco ideológico: "Me parece absolutamente racista. El Partido Popular ha comprado ese discurso y, además, está engañando a los ciudadanos, porque los extremeños no saben qué políticas va a aplicar su Gobierno desde la próxima semana. Políticas racistas y xenófobas que no son dignas de la España de 2026".

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