Valdivia, del beso de Rubiales a Jenni Hermoso: "Unos señores machistas y tóxicos dominaban la Selección femenina de fútbol"

Juicio por el beso no consentido en el Mundial

Antonio Valdivia, corresponsal político de 'Infolibre', analiza en este vídeo de Al Rojo Vivo el juicio por el beso no consentido del presidente de la RFEF a Jennifer Hermoso en la celebración del Mundial. "Fue un abuso claro de un superior a una trabajadora ante millones de personas", destaca Valdivia, que afirma que le parece "repugnante todas las coacciones que se están relatando" que sufrió Jennifer Hermoso y las jugadoras de la Selección Española de Fútbol.

"El comportamiento de Rubialeses despreciable", asegura el periodista, que insiste en que sigue "echando en falta un perdón de verdad por parte de Rubiales". "Hace falta una clara regeneración en muchas partes del fútbol", destaca Antonio Valdivia, que reflexiona: "Vemos cómo una serie de señores con comportamientos machistas y tóxicos son los que dominaban la Selección femenina de fútbol".

Por su parte, Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14', destaca el papel de Alexia Putellas, quien recuerda que "fue de las primeras que levantó la voz sabiendo que ella como estrella estaba en una posición dominante". "Fue muy valiente porque son una vergüenza las coacciones", afirma Gómez, que recuerda cómo "cuando se dieron cuenta de que eso no era un piquito, en vez de salir y pedir disculpas, se dedicaron a presionar a la jugadora para que dijera que estaba deseando que la besasen". Además, Pilar Gómez insiste en que "en el juicio vemos que esos señores siguen pensando que tienen razón" y confiesa que le "preocupa que en el fútbol todavía no se hayan tomado medidas y en la Federación siga vigente el protocolo que se debió seguir con Jennifer Hermoso y que no funcionó".