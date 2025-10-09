Valdivia, sobre Ayuso: "Ha sido la primera dirigente en la historia de la democracia española que ha recortado derechos por ley a las personas LGTBI y trans"

Tras las polémicas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el aborto, el periodista ha subrayado que, en lugar de adoptar esa postura, Ayuso debería garantizar que el aborto se cumpla como un derecho protegido por la ley y que los poderes públicos lo respeten.

Antonio Ruiz Valdivia, periodista y analista de Al Rojo Vivo, ha reaccionado a la postura de Isabel Díaz Ayuso respecto al aborto: "Me parece terrorífico que en la España de octubre de 2025 escuchemos palabras como las de Ayuso".

Valdivia ha subrayado que, en lugar de adoptar esa postura, Ayuso debería garantizar que el aborto se cumpla como un derecho protegido por la ley y que los poderes públicos lo respeten.

Además, ha dejado claro su posición sobre la autonomía de las mujeres: "El cuerpo de la mujer no pertenece ni al señor Almeida ni a la señora Ayuso; pertenece a cada mujer, y eso debería estar muy claro en 2025".

Por último, se ha referido a los comentarios de Ayuso sobre la homosexualidad y la transexualidad: "Ha sido la primera dirigente en la historia de la democracia de este país que ha recortado derechos por ley a las personas LGTBI y trans".

