Pepe Luis Vázquez, sobre el debate del aborto: "Al Gobierno le interesa que se hable del aborto y que el PP se enrede con el tema"

En Al Rojo Vivo, el periodista ha subrayado que para él el quid de la cuestión es que "en ningún momento Isabel Díaz Ayuso ha dicho que la sanidad pública madrileña vaya a prohibir el derecho al aborto, ni que esté prohibido en la Comunidad de Madrid".

El periodista Pepé Luis Vázquez ha analizado en Al Rojo Vivo las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien ha rechazado crear el registro de médicos objetores previsto en la ley. La presidenta madrileña afirmó: "No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por negarse —ni a los propios diputados—. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar".

Al respecto, Vázquez ha señalado: "Más allá de las palabras, de la contienda política y dialéctica, del debate, la pregunta que me cabe hacerme es si en la sanidad pública madrileña el derecho al aborto está realmente garantizado o no".

Vázquez ha añadido que este debate también tiene una lectura política: "Conviene apuntalar el debate en lo que representa la derecha y el Partido Popular. Evidentemente, al Gobierno le interesa que se hable del aborto y que el PP se enrede con esta cuestión, porque hoy sigue dividiendo a los votantes del espectro de centro-derecha. Es un tema por el que muchos votantes abandonaron en su día al PP de Rajoy y se fueron a un partido entonces incipiente y hoy en auge: Vox".

