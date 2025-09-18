La reacción de Ferreras antes de las declaraciones por el 'caso Negreira': "¿Saben qué ha pasado después de todos estos años? Nada"

El presentador de Al Rojo Vivo ha recalcado que, tras demostrarse que el "vicepresidente de los árbitros de la liga española ha cobrado del F.C. Barcelona" casi nueve millones de euros, todavía no ha cambiado nada.

Este jueves es un día importante en el 'caso Negreira'. Mientras Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) del que se han acreditado cobros del F.C. Barcelona, se ha acogido a su derecho de no declarar, sí prestarán declaración los otros investigados en la causa.

La titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha citado para esta mañana como imputados al exdirector de deportes profesionales del Barça, Albert Soler, al exdirector ejecutivo del club, Òscar Grau, a los expresidentes del club Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, así como al hijo y a la pareja de José María Enríquez Negreira: Javier Enríquez y Ana Paula Rufas.

"Es el hijo de Enríquez Negreira y él hacía negocio con árbitros que le contrataban a él. Varios de esos árbitros siguen en activo. La corrupción sistémica continúa. La Federación de Louzán y compañía continúan con el espíritu de Negreira de la manipulación y la desvergüenza", ha aseverado Antonio García Ferreras tras ver salir a Enríquez Romero del juzgado.

Además, el presentador de Al Rojo Vivo ha recordado que "durante casi 20 años, el vicepresidente de los árbitros de la liga española ha cobrado del F.C. Barcelona". "Nueve millones de euros. Es la manera de financiar el índice corruptor. Ahora tienen el 'frame' corruptor. ¿Saben qué ha pasado después de todos estos años? Nada", ha concluido.