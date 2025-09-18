Valdivia, tras autorizar la Fiscalía una investigación sobre los crímenes de Israel en Gaza: "Ya es hora de que los Estados se movilicen para parar la masacre"

Fiscalía apunta a genocidio y otros delitos de lesa humanidad, que está cometiendo Israel en Gaza. En el vídeo, podemos ver la respuesta del periodista Antonio Ruiz Valdivia.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha autorizado abrir una investigación sobre los crímenes de Israel en la Franja de Gaza. Fiscalía apunta a genocidio y otros delitos de lesa humanidad, al tiempo que ordena crear un equipo conjunto integrado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

Para el periodista y corresponsal político de 'InfoLibre', Antonio Ruiz Valdivia, es un paso judicial muy importante: "Ya se hizo con Ucrania y se hace en base a un informe muy exhaustivo de la Policía para recabar material probatorio y colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI)".

"Es hora de que la justicia y los estados se movilicen para parar la masacre que estamos viendo", señala el periodista, asegurando y concluyendo que "no hay mayor maldad humana en el planeta que dejar morir de hambre a los niños, más de 19.000. Es una masacre y un genocidio en directo ante el cual se debe movilizar toda la justicia y los países para frenarlo". En el vídeo podemos ver al completo su reacción.