Ahora

Entrevista en Al Rojo Vivo

Urtasun admite estar "molesto" con el PSOE por frenar el debate sobre la tauromaquia: "Se equivocaron"

Los detalles El Congreso ha tumbado la iniciativa que pretendía que los toros dejasen de ser patrimonio cultural con los votos en contra del PP, Vox y UPN, a los que se ha unido la abstención del PSOE.

Urtasun admite un enfado "mayúsculo" con el PSOE por frenar el debate sobre la tauromaquia: "Se equivocaron"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Ernest Urtasun ha confesado que está "molesto" con el PSOE después de que el Congreso tumbase la iniciativa que pretendía que los toros dejasen de ser patrimonio cultural con los votos en contra del PP, Vox y UPN, a los que se unió la abstención de los socialistas.

"Lo que se votaba era la toma en consideración", ha aclarado, destacando que con esta abstención lo que han hecho es no permitir que "se diera el debate".

El ministro de Cultura ha admitido que está "molesto" con el PSOE por tomar esta decisión, destacando que sobre todo están enfadadas las más de 700.000 personas que habían firmado para la derogación de la ley que promovió el PP en 2013 y que blinda la tauromaquia como patrimonio cultural.

De esta forma, ha reconocido que cree que los socialistas se "equivocaron" con esta abstención, recordando que tan solo unos días antes habían anunciado que votarían que 'sí'. "Hubo un cambio de criterio incomprensible", ha admitido.

Pese a todo, ha querido dejar claro que el clamor que hay en la calle a favor del bienestar animal, tarde o temprano, "se convertirá en una realidad en el Congreso".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Podemos votará a favor de aprobar el embargo de armas a Israel
  2. Feijóo anuncia a Sánchez que el Senado le llamará a la comisión del 'caso Koldo' y este le reta: "Ánimo, Alberto"
  3. La presidenta de Amama, contra la Junta por el retraso en el cribado del cáncer de mama: "Para ellos es supervivencia política, para nosotras, supervivencia vital"
  4. Un colapso en la terraza de la quinta planta causó el derrumbe del edificio en el centro de Madrid
  5. Bruselas expedienta a España por multar a las aerolíneas que cobran por el equipaje de mano
  6. Absuelta la enfermera que fingía vacunar a niños al considerar el tribunal que tiene una alteración psicológica