Urtasun admite estar "molesto" con el PSOE por frenar el debate sobre la tauromaquia: "Se equivocaron"

Los detalles El Congreso ha tumbado la iniciativa que pretendía que los toros dejasen de ser patrimonio cultural con los votos en contra del PP, Vox y UPN, a los que se ha unido la abstención del PSOE.

Ernest Urtasun ha expresado su descontento con el PSOE después de que el Congreso rechazara la iniciativa para que los toros dejaran de ser patrimonio cultural. La propuesta fue bloqueada por los votos en contra del PP, Vox y UPN, y la abstención de los socialistas. Urtasun subrayó que esta abstención impidió el debate, lo que ha molestado a las más de 700.000 personas que firmaron para derogar la ley de 2013 que protege la tauromaquia. Criticó el cambio de criterio del PSOE, que había prometido votar a favor. A pesar de esto, confía en que el clamor por el bienestar animal se materializará en el Congreso.

Ernest Urtasun ha confesado que está "molesto" con el PSOE después de que el Congreso tumbase la iniciativa que pretendía que los toros dejasen de ser patrimonio cultural con los votos en contra del PP, Vox y UPN, a los que se unió la abstención de los socialistas.

"Lo que se votaba era la toma en consideración", ha aclarado, destacando que con esta abstención lo que han hecho es no permitir que "se diera el debate".

El ministro de Cultura ha admitido que está "molesto" con el PSOE por tomar esta decisión, destacando que sobre todo están enfadadas las más de 700.000 personas que habían firmado para la derogación de la ley que promovió el PP en 2013 y que blinda la tauromaquia como patrimonio cultural.

De esta forma, ha reconocido que cree que los socialistas se "equivocaron" con esta abstención, recordando que tan solo unos días antes habían anunciado que votarían que 'sí'. "Hubo un cambio de criterio incomprensible", ha admitido.

Pese a todo, ha querido dejar claro que el clamor que hay en la calle a favor del bienestar animal, tarde o temprano, "se convertirá en una realidad en el Congreso".

