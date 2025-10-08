Ahora

Entrevista en Al Rojo Vivo

Urtasun se pronuncia sobre el "ánimo Alberto" de Sánchez: "Se ha visto a un líder de la oposición nervioso e inseguro"

El contexto Feijóo y Sánchez han vuelto a protagonizar un nuevo "choque" en el Congreso, donde el líder del PP ha anunciado que el Senado llamará al presidente del Gobierno a la comisión del 'caso Koldo'.

Urtasun se pronuncia sobre el "ánimo Alberto" de Sánchez: "Se ha visto a un líder nervioso e inseguro"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han vuelto a protagonizar un nuevo "choque" en el Congreso de los Diputados. El líder del PP ha advertido al presidente del Gobierno de que el Senado le citará en la comisión de investigación del 'caso Koldo'.

"Se acabó la huida", le ha espetado, ante lo que el líder socialista, a su vez, le ha desafiado con solo dos palabras: "Ánimo, Alberto".

Ernest Urtasun se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre esta situación que han vivido en el Congreso, señalando que las palabras del presidente del Gobierno se producen después de haber visto durante la sesión de control a un líder de la oposición "nervioso, inseguro, cuestionado por los suyos y débil en las encuestas".

"Creo que Feijóo tiene un grave problema de liderazgo en su partido", ha reconocido el ministro de Cultura.

Por otro lado, sobre la citación de Sánchez, Urtasun ha destacado que el PP "nos tiene acostumbrados a este tipo de artimañas en el Senado". "Está incluso cambiando el reglamento para modificar la manera en la que los ministros tenemos que comparecer", ha explicado.

El ministro ha señalado que, aunque en el tema del 'caso Koldo' cree que la Justicia tiene que "hacer su trabajo e investigar hasta el final", tampoco se debe perder el foco de que el PP "votó en contra" de la oficina anticorrupción que se propuso desde Sumar. Por tanto, ha confesado que cree que el PP no tiene "ninguna credibilidad" para hablar de estas cuestiones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Podemos votará a favor de aprobar el embargo de armas a Israel
  2. Feijóo anuncia a Sánchez que el Senado le llamará a la comisión del 'caso Koldo' y este le reta: "Ánimo, Alberto"
  3. La presidenta de Amama, contra la Junta por el retraso en el cribado del cáncer de mama: "Para ellos es supervivencia política, para nosotras, supervivencia vital"
  4. Un colapso en la terraza de la quinta planta causó el derrumbe del edificio en el centro de Madrid
  5. Bruselas expedienta a España por multar a las aerolíneas que cobran por el equipaje de mano
  6. Absuelta la enfermera que fingía vacunar a niños al considerar el tribunal que tiene una alteración psicológica