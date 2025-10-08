Urtasun se pronuncia sobre el "ánimo Alberto" de Sánchez: "Se ha visto a un líder de la oposición nervioso e inseguro"

El contexto Feijóo y Sánchez han vuelto a protagonizar un nuevo "choque" en el Congreso, donde el líder del PP ha anunciado que el Senado llamará al presidente del Gobierno a la comisión del 'caso Koldo'.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han vuelto a protagonizar un nuevo "choque" en el Congreso de los Diputados. El líder del PP ha advertido al presidente del Gobierno de que el Senado le citará en la comisión de investigación del 'caso Koldo'.

"Se acabó la huida", le ha espetado, ante lo que el líder socialista, a su vez, le ha desafiado con solo dos palabras: "Ánimo, Alberto".

Ernest Urtasun se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre esta situación que han vivido en el Congreso, señalando que las palabras del presidente del Gobierno se producen después de haber visto durante la sesión de control a un líder de la oposición "nervioso, inseguro, cuestionado por los suyos y débil en las encuestas".

"Creo que Feijóo tiene un grave problema de liderazgo en su partido", ha reconocido el ministro de Cultura.

Por otro lado, sobre la citación de Sánchez, Urtasun ha destacado que el PP "nos tiene acostumbrados a este tipo de artimañas en el Senado". "Está incluso cambiando el reglamento para modificar la manera en la que los ministros tenemos que comparecer", ha explicado.

El ministro ha señalado que, aunque en el tema del 'caso Koldo' cree que la Justicia tiene que "hacer su trabajo e investigar hasta el final", tampoco se debe perder el foco de que el PP "votó en contra" de la oficina anticorrupción que se propuso desde Sumar. Por tanto, ha confesado que cree que el PP no tiene "ninguna credibilidad" para hablar de estas cuestiones.

