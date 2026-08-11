Urquizu ve que el salto del caso del ático de Ayuso a los tribunales puede perjudicar al PP: "Le puede dejar sin mayoría absoluta y depender de Vox"

Durante su intervención en el programa Al Rojo Vivo, el sociólogo asegura que aunque el riesgo de perder la mayoría absoluta existe, "lo que parece menos claro es que haya una mayoría alternativa progresista".

En el programa Al Rojo Vivo de este martes también se ha abordado la actualidad en torno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y cómo la polémica por la compra del ático de Chamberí puede perjudicarla o no en las encuestas en intención de voto de cara a las próximas elecciones.

El sociólogo Ignacio Urquizu considera que todo suma, todo resta: "Cuando uno se enfrenta a una dificultad y no es capaz de explicar las cosas, pues tiene consecuencias. También es verdad que, generalmente, no para todo electorado".

Para Urquizu, los más convencidos del Partido Popular seguirán votando al PP y esto siempre tiene que ver un poco con las fronteras, con los moderados, con los que puedan tener dudas.

Durante su intervención en el programa Al Rojo Vivo, el sociólogo ha asegurado que el Partido Popular en la Comunidad Madrid tiene una situación favorable a la mayoría absoluta desde hace bastante tiempo, "aunque este tipo de acontecimientos les puede dejar sin mayoría absoluta o, dicho de otra manera, pueden pasar a depender de Vox".

"Un partido que dependa de Vox, pues efectivamente te lleva a otro tipo de políticas. Por lo tanto, la situación del PP en la Comunidad Madrid tiene el riesgo de perder absoluta existe en estos momentos. Lo que parece menos claro es que haya una mayoría alternativa progresista que tenga una posibilidad de conseguir el Gobierno", ha puntualizado Urquizu.

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