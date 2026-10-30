Uriondo, exdirector del Gabinete de presidencia de ADIF: "El ERTMS es un sistema más seguro para alta velocidad que el LZB"

El exdirector del gabinete de presidencia de ADIF, Miguel Ángel Uriondo, ha analizado en directo para Al Rojo Vivo la comparecencia del ministro Óscar Puente de este viernes en la que ha dado más explicaciones sobre el tráfico accidente ocurrido en Urda (Toledo).

Miguel Ángel Uriondo, exdirector del Gabinete de presidencia de ADIF, ha valorado la comparecencia del ministro Óscar Puente en la que ha dado más explicaciones sobre el trágico accidente ocurrido en Urda (Toledo) el pasado miércoles 28 de octubre, que se ha salvado con la vida de 69 personas.

Tras escucharlo, tiene claro un mensaje: "Nuestro gran cuerpo de ingenieros, es una organización absolutamente esencial para el desarrollo del ferrocarril en España, han sido muy grandes y no me cabe ninguna duda de que volverán a serlo. Pero para esto lo que hace falta es dejar de politizar las empresas públicas relacionadas con cuestiones críticas".

En cuanto a la pregunta de si el sistema es mejorable o hasta qué punto es mejorable, señala que "nadie se sorprenderá porque diga que ERTMS es un sistema más seguro para alta velocidad que el LZB".

Había un esfuerzo muy grande, el propio ministro ha reconocido que llevaba lo que es la instalación, ya se había realizado y que ahora el servicio ERTMS está en pruebas", afirma, reconociendo también que el ministro "ha sido sensato cuando ha dicho algo que en España se ha decidido que las pruebas y las reparaciones se realizan en bandas de mantenimiento por la noche y los fines de semana".

Y así, reflexiona: "¿Habría un coste político en caso de dejar durante X meses las líneas de alta velocidad sin funcionar? Yo creo que sí, habría un coste político y ese coste político lo habrán medido y habrán decidido que no justificaba el imponerlo. Porque ahora estamos hablando del accidente, pero imaginémonos por un momento lo que habrían sido los medios de comunicación si el Ministerio de Transporte hubiera decidido parar durante seis meses la Madrid-Valencia. Desde el punto de vista de la comunicación, habría sido una tragedia".

Por otro lado, se ha señalado que el ministro Puente es un bastante buen comunicador: ha recopilado muchísimos datos, ha tenido gente buenísima de Adif preparándole un informe bastante completo, aunque "no sé si hay algunas cosas que no sé si son ciertas o simplemente las ha dicho porque no habrá forma de realmente comprobar si lo que ha dicho es verdad", matiza el experto, señalando una de ellas: decir que el ERTMS estará en enero de 2027.

"No sé si el ministro estará en enero de 2027 en su puesto, pero me consta, por lo que me comentan mis compañeros de ADIF, es que muy difícilmente en enero de 2027 esté el ERTMS a menos que se realice, a consecuencia de este accidente, un enorme esfuerzo adicional para ponerlo en marcha. Y ese enorme esfuerzo adicional es el que a lo mejor tendríamos que haber planteado hacer en este país", explica Uriondo. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su entrevista, donde valora también la posición de Puente: "Yo hubiera dimitido de inmediato".

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