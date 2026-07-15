Uquizu: "Los franceses están bastante sorprendidos de que un expresidente del Gobierno diga estas cosas, Rajoy no está a la altura de las circunstancias"

El sociólogo Ignacio Urquizu, miembro del PSOE, analiza y critica las palabras del expresidente del Gobierno en su columna contra la selección francesa, por las que, además, todavía no ha pedido perdón.

"Tiene una plantilla de altísimo nivel; eso sí, sin franceses", escribió el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre la selección francesa en una de sus columnas futbolísticas. Lejos de pedir perdón, Rajoy ha aprovechado su nueva columna para agradecer, en tono sarcástico, la "atención" que le han prestado "las autoridades" a sus palabras.

"Me da la sensación de que Mariano Rajoy es tan buen columnista como buen presidente del Gobierno", reacciona el sociólogo y miembro del PSOE, Ignacio Urquizu. Es decir, "que realmente nos ha mostrado cómo es él, que no se toma las cosas en serio y que se cree que lo que dice no tiene importancia, pero sí que la tiene", añade.

De hecho, "creo que los franceses están bastante sorprendidos con que un expresidente del Gobierno diga estas cosas, porque en Francia tienen un gran respeto hacia las instituciones y hacia la institucionalidad. El presidente de la República y la Asamblea Nacional francesa, son cosas importantes para ellos y un expresidente es algo muy importante, que no puede tomarse a la ligera lo que dice y lo que escribe", explica Urquizu.

Por tanto, "ahora mismo Rajoy no está a la altura de las circunstancias, de lo que él representa, que es haber sido presidente de este país y presidente de España", afirma el socialista señalando las consecuencias de no pedir disculpas: "Realmente tiene dos problemas. Uno es que ha enfadado a mucha gente que va a seguir enfadada y dos, que está metiendo en un lío muy grande a su partido".

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