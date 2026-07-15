José Muñoz, sobre la prioridad nacional impulsada por Vox en Valencia: "Me niego a llamarla prioridad nacional; creo que esto es un apartheid"

El dirigente socialista denuncia que la medida pretende enfrentar a los ciudadanos señalando a la inmigración como responsable de problemas como el acceso a la vivienda o el deterioro de los servicios públicos. Además, anuncia que el PSPV recurrirá la iniciativa por todas las vías posibles.

El portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha cargado en Al Rojo Vivo contra el acuerdo presupuestario alcanzado entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana, que incorpora por primera vez el concepto de prioridad nacional para la concesión de determinadas ayudas a la vivienda. El dirigente socialista ha rechazado de plano esa medida y aseguró que "si el Partido Popular ha firmado esto, yo me niego a llamarlo prioridad nacional, creo que esto es un apartheid".

Muñoz ha manifestado que el objetivo de esta iniciativa es desviar la atención sobre los verdaderos problemas de la ciudadanía señalando a la inmigración como responsable. A su juicio, "se trata de culpabilizar a otros de una situación que tiene responsables muy claros", en referencia al Partido Popular y a Vox. Según ha argumentado, el deterioro de los servicios públicos y las dificultades para acceder a una vivienda no son consecuencia de la inmigración, sino de las políticas de recortes y de las rebajas fiscales impulsadas por el Gobierno valenciano.

El portavoz socialista ha criticado que el PP haya incorporado este concepto a un texto normativo por primera vez en democracia y advirtió de las consecuencias que, a su juicio, puede tener. "Lo que se pretende es que un trabajador español que espera en un centro de salud termine pensando que el culpable de sus problemas es el migrante, cuando quienes están recortando la sanidad, la educación o las políticas de vivienda son quienes gobiernan", afirmó. Por ello, ha calificado la medida de "barbaridad" e "indignidad" y acusó al Ejecutivo de Carlos Mazón de introducir "el racismo y el apartheid en un texto normativo". Muñoz aseguró que el PSPV combatirá esta decisión "por todas las vías", tanto en el ámbito institucional como, si fuera necesario, en los tribunales.

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