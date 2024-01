Unai Sordo ha aclarado en qué punto se encuentra su relación con el Gobierno después de que mostrase su enfado tras conocer el paquete de medidas anticrisis que habían aprobado para 2024 sin contactar con las organizaciones sindicales.

"No es de recibo que el espacio del diálogo en esta legislatura no se haya estrenado todavía", ha asegurado, reconociendo que no comprende que se hagan cosas "de forma unilateral". "No entiendo las prisas del Gobierno para hacer ciertas cosas de manera unilateral", ha recalcado.

El secretario general de Comisiones Obreras ha destacado que uno de los grandes retos de esta legislatura es "utilizar correctamente los recursos económicos destinados a mejores empleos o a la transición digital". Un asunto que cree que debe tratarse desde el espacio del diálogo.

"Si el Gobierno no entra aquí, vamos a tener problemas", ha explicado, aclarando que habría una confrontación de mensaje. Por tanto, ha indicado que el Gobierno debería convocar, cuanto antes, a los agentes sociales para forma "ese perímetro del diálogo y la concertación social para esta legislatura".

Además, ha recalcado que es importante que, cuanto antes, se lance la certeza de que el SMI va a subir para que aparezca ya reflejado en las nóminas de enero. "Debe situarse en la media del incremento de los salarios del pasado año en España, cerca del 5%", ha asegurado.