Roger Torrent discrepa con Puigdemont y Junts per Catalunya: la sesión de investidura no se podía realizar: "Es evidente que no se daban las condiciones y garantías reclamadas".

Para que se den esas garantías, el president del Parlament pide la colaboración de los partidos independentistas: "Los partidos deben implicarse para tener una investidura efectiva".

Una investidura efectiva que, lejos de ser simbólica, pueda actuar desde el primer día. "Un gobierno que pueda tomar posesión, que pueda gobernar y, sobre todo, que permita eliminar el 155 y recuperar las instituciones del país", ha afirmado.

Algo en lo que dice estar todos de acuerdo tras escuchar las palabras de Puigdemont hace sólo dos años. Puigdemont dijo en su investidura que "no salvar la legislatura no serviría de nada".

Sobre la posibilidad de buscar un candidato alternativo, Torrent ni se lo plantea: "El único candidato a la investidura es Carles Puigdemont".

Roger También ha negado que 'el procés' esté acabado tras los mensajes de Puigdemont a Comín: "Hay un movimiento político y social muy importante".

Ha anunciado que los letrados del Parlament tendrán redactado en varios días el informe que defina los plazos a seguir en la cámara.