Toñi García, víctima de la DANA, reacciona a los WhatsApp de Mazón: "Es lamentable, indignante y vergonzoso"

Toñi García ha criticado que Carlos Mazón continúe estando aforado. "Pasa más tiempo en la playa que en su escaño", ha destacado, recalcando que es "lamentable" lo que está sucediendo en el Govern valenciano.

El chat del Consell de la Generalitat Valenciana se mantuvo en silencio durante las peores horas de la DANA. En algunos de los mensajes que han salido a la lujz, se puede leer cómo Carlos Mazón pedía "inundar de datos a los medios" porque eso "desprende sensación de estar alerta que te cagas".

Toñi García, que perdió a su hija y a su marido en la DANA, señala que estos mensajes son "lamentables, indignantes y vergonzosos".

"Vemos lo que les importaba el pueblo valenciano", ha lamentado, indicando que mientras no tenían control de lo que sucedía, lo único que les preocupaba era "aparentar que lo hacían correctamente" y no "salvaguardar a las personas".

Por otro lado, ha criticado a las personas que han entrado a declarar ante el juez por la puerta de atrás. "Son unos cobardes que demuestran ser unas ratas que se esconden", ha indicado, destacando que si no tienen nada que esconder, no entiende por qué lo hacen.

"Son unos irresponsables, negligentes, y los que causaron el fallecimiento de más de 200 personas. No nos vamos a cansar, vamos a ir hasta el final", ha advertido.

De esta forma, ha insistido en que esto no puede quedar "impune", señalando que la dignidad de las víctimas debe estar por encima del aforamiento de Mazón, que "pasa más tiempo en la playa que en su escaño".

"Es lamentable lo que está sucediendo en el Govern, pedimos la dimisión de todo el Consell porque son una continuación de lo que fue Carlos Mazón", ha zanjado.

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