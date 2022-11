El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha analizado la actualidad política con Antonio García Ferreras, hablando acerca de las críticas por parte de la oposición -especialmente de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso-, la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la guerra en Ucrania.

A continuación, repasamos los principales titulares del jefe del Ejecutivo en laSexta, con el principal anuncio de la presentación de la iniciativa para reformar el delito de sedición:

Pedro Sánchez niega el cese de Marlaska

El presidente del Gobierno niega que se hayan ocultado imágenes sobre el salto masivo a la valla de Melilla, respaldando la versión del Ministerio del Interior.

Sánchez responde a Ayuso: "Sus palabras se descalifican por sí solas"

Sánchez ha respondido a Isabel Díaz Ayuso tras afirmar este jueves en Al Rojo Vivo que el trato a la oposición del Gobierno de Sánchez y el de Nicaragua "es muy parecido, sino igual". El presidente del Gobierno ha asegurado en una entrevista en La Moncloa con Antonio García Ferreras que las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid "se descalifican por sí solas".

El Gobierno presentará este viernes una iniciativa para reformar el delito de sedición

El anuncio estrella de Sánchez en su entrevista en laSexta. Este viernes, el Gobierno llevará al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición y "reemplazarlo por un delito homologable al que tienen otras democracias europeas", poniendo de ejemplo a Alemania, Francia, Bélgica o Italia.

Sánchez no cambiará la mayoría del Congreso para renovar el CGPJ

Sánchez no cambiará la mayoría con la que cuentan en el Congreso para renovar el Consejo General del Poder Judicial y así no contar con el apoyo del Partido Popular para desbloquear la institución. El presidente del Gobierno considera que "no solucionaría nada" optar por esa vía: "Entraría en una dinámica muy parecida a la que está el PP".

"Se va a crear empleo en el mes de noviembre"

Sánchez anticipa que España cerrará 2022 con un crecimiento "por encima del 4%", recalcando que somos, tras Francia, el país de Europa "con menos inflación", algo que se debe, afirma, a "las medidas de rebajas fiscales y también las ayudas del transporte público".

Sobre el impuesto a la banca y las energéticas: "Recibimos mucho más de lo que pagamos"

El presidente ha defendido que las entidades financieras, las energéticas y las grandes fortunas aporten más para financiar políticas públicas y ha reiterado su respuesta al exministro y actual vicepresidente del BCE, Luis De Guindos, sobre este impuesto.

La guerra en Ucrania "va para largo"

Sobre la guerra en Ucrania, Sánchez asegura que hay "amenaza de cronificación" del conflicto. "Putin no está ganando la guerra. No está ganando sobre el terreno y lo que hace es tratar de destruir Ucrania. Es muy importante trasladar unidad de las democracias de Europa", ha valorado.

Sobre la Ley Trans: "Espero que podamos llegar a un acuerdo"

Sánchez defiende que "habrá Ley Trans", mostrando su esperanza en que puedan llegar a acuerdos también con la Ley Mordaza o la Ley de Vivienda. Sobre la marcha de Carla Antonelli del PSOE, asegura sentir "tristeza" y "respeto" porque en el partido, dice, "caben todas las opiniones".