Pedro Sánchez ha defendido su confianza en Fernando Grande-Marlaska y ha asegurado que no va a cesarlo por la tragedia en el salto masivo a la valla de Melilla el pasado 24 de junio. Sánchez ha asegurado que el titular de Interior "ha colaborado con todas las investigaciones abiertas, ha rendido cuentas en el Parlamento y continuará dando las respuestas que sean precisas y se requieran por parte de las Cortes Generales": "Marlaska, como magistrado y como ministro del Interior ha mostrado un respeto escrupuloso con la legalidad democrática".

Así lo ha afirmado el presidente en una entrevista con Antonio García Ferreras en La Moncloa, donde ha defendido que el Gobierno no ha ocultado ninguna grabación sobre lo ocurrido: "Todas las imágenes, en bruto, no como ocurrió con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en Ceuta, ha sido trasladada con la absoluta transparencia y colaboración con las investigaciones abiertas".

Sánchez ha defendido en este sentido que las imágenes difundidas por la BBC "son las imágenes que ya se han trasladado por parte de medios de comunicación nacionales". "Si las Cortes Generales requieren la comparecencia de Marlaska estará dispuesto a hacerlo", ha añadido tras afirmar que ha hablado con el ministro y que mantiene "absolutamente" su confianza.

"Si aquí hay un principal responsable, son las mafias que trafican con los seres humanos", ha aseverado el presidente, que ha reiterado que el Ejecutivo "lamenta" la tragedia y ha recordado que también hubo medio centenar de agentes heridos: "No tenemos nada que ocultar".

El presidente respalda así al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha defendido la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Marlaska sigue negando cualquier irregularidad y ha tildado el salto de un "ataque muy violento" contra las fronteras españolas. En la misma línea que Sánchez, ha defendido que "no hubo ningún hecho trágico en territorio nacional", y ha aseverado que la Guardia Civil actuó con "criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad".

Sin embargo, la presión es cada vez mayor sobre Interior. La Fiscalía ha solicitado al Ministerio que le remita todas las imágenes del salto masivo en el marco de la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido, mientras el Gobierno sostiene que no existen más imágenes. Esta misma tarde, la Guardia Civil ha remitido al Ministerio Público un informe en el que detalla por qué hay ocasiones en las que se corta la grabación de uno de los dos medios disponibles, el helicóptero o el dron, a pesar de que siempre había alguno grabando. En este sentido, se han remitido audios de las comunicaciones en las que se pueden escuchar cómo los agentes afirman que van a bajar a tierra a por baterías. Además, en el informe se desprende que las avalanchas se produjeron en el barrio chino ubicado en territorio marroquí.

Estas explicaciones no son suficientes para personalidades del propio ejecutivo de coalición que exigen una "profunda investigación" de los hechos. "Los derechos humanos no son relativizables y necesitamos una profunda investigación para conocer con exhaustividad lo que ha pasado", defendía la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Socios del Ejecutivo y oposición se han aunado en la necesidad de que se aclare el asunto. Desde EH Bildu y ERC defienden que los hechos ocurrieron en territorio español, mientras el Partido Popular se ha abierto a apoyar una comisión de investigación sobre la tragedia y ha exigido la dimisión del ministro Marlaska.

El Defensor del Pueblo, por su parte, considera que no se respetaron las garantías legales nacionales e internacionales al rechazarse en frontera a 470 personas. La institución dirigida por Ángel Gabilondo recuerda que el Tribunal Constitucional ha establecido que el rechazo en frontera ha de contemplar entradas individualizadas con "pleno control judicial" y cumpliendo con las obligaciones internacionales, algo que en este caso no ocurrió. De este modo, no da por concluida la investigación, y ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad más imágenes de aquella jornada en el perímetro fronterizo "que podrían ayudar a aclarar algunos extremos".

Las pruebas de la BBC tambalean la versión de Interior

El PP votó en contra de una comisión similar el 13 de septiembre, sin embargo, la polémica sobre la actuación policial durante el salto masivo a la valla de Melilla el pasado 24 de junio se reabrió a comienzos de este mes de noviembre tras un documental de la BBC en la que la cadena pública británica mostró pruebas que contradecían la versión de Interior sobre lo ocurrido.

Al menos 24 migrantes murieron entonces, dejando una imagen de personas amontonadas, sangrando e incluso muertas que quedará en la retina de Melilla. La Asociación Marroquí para los Derechos Humanos dice que más de 70 personas siguen desaparecidas.

Las autoridades argumentaron que los migrantes llevaban palos, piedras y objetos afilados. Sin embargo, declaraciones de testigos recogidas en el documental relatan que solo llevaban palos para ayudarse a trepar la pared.

Las imágenes del documental demuestran que todavía en territorio marroquí los agentes fronterizos empezaron a lanzar gases lacrimógenos y bombas de humo a quienes intentaban trepar las primeras vallas y los acorralaron en un espacio reducido, teniendo en cuenta el gran número de migrantes que allí se encontraban. Fue entonces cuando "muchos entraron en pánico, se produjo una estampida y muchos quedaron aplastados mientras los agentes los empujaban contra las puertas", según relata el documental.

El documental incluye además grabaciones del fotógrafo español Javier Bernardo en las que se ve cómo las "fuerzas marroquíes entran en territorio español para llevarse a los migrantes" de vuelta a Marruecos, lo que se conocen como devoluciones en caliente.