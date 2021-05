La actual miembro de Adelante Andalucía, aunque expulsada por miembros de Izquierda Unida, socios del grupo parlamentario en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha respondido en Al Rojo Vivo a la posibilidad de presentarse en unas hipotéticas elecciones autonómicas con Más País, después de que el líder, Íñigo Errejón, lo sugiriera.

"Vamos a centrarnos en construir nuestra fuerza política en Andalucía. Y no vamos a ser ya nunca en la delegación andaluza de ningún partido estatal", sentenciado ante las preguntas del plató, a pesar de remarcar la estrategia de Mónica García con Más Madrid.

En este sentido, según Rodríguez, la clave en unas futuras elecciones autonómicas giraría en torno a "la vuelta a lo territorial" que, según ella, se está gestando en varias regiones: "Más Madrid y Mónica García hacen bien en centrar su actividad en Madrid. Gran parte de su éxito ha sido centrar su campaña en cosas importantes y del territorio. Hay una vuelta de lo territorial, el auge del BNG, Esquerra…", explica.

Por ello, la representante confía en lograr dicha vuelto a lo territorial, pero desliza que será en solitario, especialmente tras su experiencias previas: "Creemos que es necesario, porque hemos perdido demasiado tiempo intentando convencer a los compañeros de tener una voz propia en Madrid y Bruselas", ha señalado.

Rodríguez, sobre su expulsión del grupo parlamentario: "Es insólito"

También, durante su entrevista, la parlamentaria andaluza se ha autodefinido tras su expulsión del grupo parlamentario por parte de sus socios: "Soy diputada del Parlamento de Andalucía y miembro de Adelante Andalucía, que se va a refundar en breve, el día 26 de junio", ha indicado en tono tajante la representante. Y ante la batalla judicial que se ha conformado, en este caso en el máximo ente constitucional, Rodríguez evita dar vaticinios: "Todo esto está en manos del TC y serán quienes lo aclaren en ultima instancia", expresa.

En este sentido, preguntada sobre si se va a presentar a unas hipotéticas elecciones, la miembro de AA vuelve a dejar una respuesta en duda, aunque incide en que pronto habrá primarias en su partido: "Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. En la papeleta va a poner Adelante Andalucía, hay un partido registrado con ese nombre y además una coalición que continúa", afirma.

Junto con eso, de nuevo ante la decisión pendiente por el Tribunal Constitucional, Rodríguez sí ha deslizado su malestar por la forma en la que se produjo su expulsión, especialmente al proceder de sus aliados: "Han sido el resto de adversarios los que nos expulsan de este grupo, cosa que es insólita. Y cada vez que un agente neutral se ha pronunciado por este caso, ha dicho que hay claros visos de inconstitucionalidad", concluye.

Rodríguez habla sobre su relación con Podemos: "Seríamos pesados, pero no traidores"

La líder de Adelante Andalucía no ha dudado en comentar cuáles fueron los problemas derivados de la relación con Podemos. Concretamente, Rodríguez asegura que lo importante es insistir "en clave andaluza" y conformar un grupo que fuera más territorial, y subraya: "Es lo que Pablo Iglesias no quería: Él nos dio cierta seguridad de que no íbamos a ser expulsados de un grupo parlamentario, siendo mayoría como éramos".

Aun así, Rodríguez evita hablar de traiciones, tanto en uno como en otro lado, en cambio, da otra visión: "Otra cosa es que fuéramos un poco pesados con la autonomía, como lo hacían los comunes. Nosotros siempre fuimos claros. Y luego con los pactos del PSOE, que cuidado con el PSOE, son los discursos que hemos llevado siempre. Podemos ser pesados, izquierdistas, anticapitalistas, pero nadie nos puede reprochar que no hayamos sido coherentes", sentencia.

Teresa Rodríguez denunció esta expulsión de su propio grupo parlamentario el pasado mes de octubre. Podemos Andalucía había pedido en el Parlamento a través de IU que la presidenta del grupo de Adelante Andalucía y líder de Anticapitalistas, así como otros siete diputados afines y elegidos por las listas de Podemos, abandonaran el grupo, acusándolos de transfuguismo.

Fue la portavoz de Adelante y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, quien remitió a la Mesa la petición formal, ya que Podemos no tiene representación en el Parlamento, tras la marcha de Rodríguez y los otros diputados de la formación morada.