Teresa Ribera asegura que Juanma Moreno le mintió sobre sus planes para Doñana. "A mí me mintió el año pasado. Yo descolgué el teléfono inocentemente, hablé con él, me mintió, me dijo que esto era un problema con Vox pero que según se disolviera el Parlamento andaluz se acababa", sostiene la vicepresidenta tercera en Al Rojo Vivo. "Yo no me creo nada", asevera.

La titular de Transición Ecológica incide en que el presidente andaluz ha presentado su proyecto para regularizar regadíos "prescindiendo completamente de los órganos de participación y de representación", directamente en el Parlamento andaluz "para no tener contestación". "Ahora se queja de falta de diálogo, no me ha sonado el teléfono", reprocha Ribera.

La vicepresidenta detalla que en aquella conversación telefónica con el dirigente 'popular', este le trasladó "que no entendía por qué la Comisión se metía en este asunto, que lo consideraba una osadía por parte de la Comisión".

"Les conviene estudiar un manual de derecho europeo", incide al respecto Ribera, que detalla que Moreno asimismo le trasladó "que entonces le tenía que ayudar porque tenía un problema con Vox" pero le aseguró "que podía estar tranquila" porque trabajarían juntos y "no nos encontraríamos otra vez con esta situación".

"Así que sí, me siento completamente engañada", sentencia la ministra, que se pregunta: "¿Yo me fío de un señor que me ha engañado así?".