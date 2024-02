Carmen Morodo estaba explicando en Al Rojo Vivo qué piensa de que Alberto Núñez Feijóo haya reconocido que estuvieron 24 horas estudiando la amnistía, cuando ha tenido que interrumpir su discurso al ver las caras que estaba poniendo Afra Blanco.

"Afra, yo cuando te escucho no hago gestos ni me río", le ha indicado la periodista, asegurando que ella siempre le mira "con todo el respeto" cuando habla a pesar de no estar siempre de acuerdo.

Unas acusaciones que han provocado que se viva un tenso momento en directo. La sindicalista ha señalado que ella también le estaba escuchando con todo el respeto del mundo, asegurando que no podía hacer nada con sus caras porque es una "persona expresiva".

"No me mires, sigue intentando argumentar y olvídate de mis caras", le ha pedido Afra Blanco. Tras esto, ha ironizado indicando que tendría que estar todo el rato con la cabeza mirando a la mesa para no distraer a su compañera y que pudiese seguir hablando.