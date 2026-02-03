Opinión
Tardà, tajante con la situación de Rodalies: "Si esto hubiera ocurrido en Madrid, cualquier Gobierno hubiera caído"
El exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, se muestra contundente en este vídeo sobre la situación de Rodalies en Cataluña: "Esto no tiene una solución inmediata".
Asegura contundente Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, que, sin ánimo de parecer victimista, si la situación de Rodalies, permanente en el tiempo, cada vez más grave y que afecta a centenares de miles de personas, hubiera ocurrido en Madrid, "cualquier Gobierno hubiera caído": "Estoy convencido de ello", afirma sin titubear.
"Esto no se hubiera podido permitido que ocurriese en su capital, en Madrid", insiste Tardá, subrayando que este fin de semana se celebrará en Barcelona una primera manifestación por la situación de Rodalies y que será masiva pero que habrá también una segunda que cree que será todavía más.
"Lástima que el PSC, que lo está pasando tan mal como el resto de partidos progresistas, no se haya adherido. Aunque también se entiende", afirma el de ERC. "Estamos ahora cosechando un modelo que además de ser arcaico, ha sido el blanco de todas las desinversiones [Rodalies] y esto no tiene una solución inmediata", concluye Tardà.
En el vídeo podemos ver al completo su intervención, así como la última noticia anunciada por el Ministerio de Transportes: el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se desplaza a Cataluña para intentar solucionar la situación, sin fecha y sin un horizonte concreto.
