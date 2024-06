Tania Sánchez ha reaccionado a la respuesta de los empresarios al plan de Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral. La analista ha recordado que las empresas casi siempre están más cómodas "no saliendo de la zona de confort" y haciendo las cosas como siempre se han hecho.

Sin embargo, ha destacado que, en pleno siglo XXI, el tejido empresarial tiene que "innovar" y buscar sistemas más productivos con costes salariales y con tiempos de trabajo "más razonables".

"España es una extrañeza en cuanto a las horas de dedicación laboral individual", ha destacado. Además, ha recordado que la situación laboral ha cambiado debido a que hace más de 20 años que la incorporación de la mujer al trabajo "es generalizada".

Un hecho al que ahora se le suma "la incorporación de los hombres a los cuidados". "Hay una cosa básica que es el derecho al tiempo, y eso es lo que hay que articular", ha asegurado.

La analista ha dejado claro que no es gestionable que las empresas digan que es muy caro, indicando que deben buscar mecanismos para que la productividad sea viable. "Si no eres capaz de producir teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad, no eres viable como empresa", ha recalcado.

Un momento que ha aprovechado para lanzar una pregunta. "¿Es más productivo un medio de comunicación porque tenga a sus periodistas desde las 08:00 hasta las 20:00 horas en la redacción?", ha indicado, dejando claro que ella está convencida de que no.

Por tanto, ha confesado que cree que lo que existe es un problema de "procesos", recordando que las empresas "no son eternas" y existen si son competitivas.